Україна

Для фахівця це буде перша гра на новій посаді — головного тренера Руху.

Новоспечений головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував поєдинок 19 туру української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.

"Хлопці дуже добре готуються, вони перебувають в емоційно піднесеному стані. Всі добре виконують роботу, яку ми запланували. Я задоволений їхньою самовіддачею на тренуваннях. Хвилювань як таких немає.

Звичайно, для мене це перша гра на посаді головного тренера. У нас серйозний суперник, але ми готуємося в штатному режимі.

Бачимо за результатами Зорі, що це дуже хороша команда. В останньому матчі вони обіграли Динамо. Демонструють цікавий футбол. Їхній тренер свого часу працював у системі Шахтаря, зараз у Зорі він пропагує атакувальний футбол, вони грають за схемою 4-3-3. Вважаю, що Зоря – одна з найсильніших команд у нашому чемпіонаті", - наводить слова Понамарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Зоря — Рух відбудеться у неділю, 2 квітня, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.