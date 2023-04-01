Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 1 квітня 2023 року, 13:00.

У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги Металіст на своєму полі не зміг обіграти Колос. Матч закінчився із рахунком 0:0.

На початку другого тайму харків'яни заробили одинадцятиметровий удар, але його не зміг реалізувати Максим Прядун.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст — Колос в УПЛ:

Металіст — Колос 0:0

Металіст: Єрмолов — Картушов, Мизюк, Порох, Романюк — Панасенко (Багачанський, 71), Чайковський (Самуел, 83), Демченко — Коркішко (Наумець, 33), Бойчук (Рязанцев, 83), Прядун.

Колос: Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Богданов (Мякушко, 63), Мілько — Ільїн (Велетень, 85), Оріховський, Смирний — Безбородько (Лисенко, 63).

Попередження: Чорноморець, Велетень.

На 47 хвилині Прядун (Металіст) не реалізував пенальті (воротар).