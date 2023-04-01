Україна

Відбувся черговий матч 19-го туру чемпіонату України.

У поєдинку 19 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст на своєму полі поділив очки з Колосом із Ковалівки. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Найкласніший шанс забити був у господарів поля на старті другого тайму, коли вони заробили пенальті. Однак Максим Прядун не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар через сейв Євгена Волинця.

Загалом Металіст трохи більше володів ініціативою на полі з володіння м'ячем, але моментів було більше у Колоса.

Також додамо, що на 33 хвилині травму у складі харків'ян отримав Дмитро Коркішко, якого замінили на Владислава Наумця.

Після 19 ігор Колос набрав 24 очки та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста – 18 балів та 14 рядок у зоні вильоту.

Металіст — Колос 0:0

Металіст: Єрмолов — Картушов, Мизюк, Порох, Романюк — Панасенко (Багачанський, 71), Чайковський (Самуел, 83), Демченко — Коркішко (Наумець, 33), Бойчук (Рязанцев, 83), Прядун.

Колос: Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Богданов (Мякушко, 63), Мілько — Ільїн (Велетень, 85), Оріховський, Смирний — Безбородько (Лисенко, 63).

Попередження: Чорноморець, Велетень.

На 47 хвилині Прядун (Металіст) не реалізував пенальті (воротар).