Україна

Нова угода з 20-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту з воротарем Денисом Ігнатенком.

Угода з 20-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Загалом у юнацькому чемпіонаті України Ігнатенко відіграв 41 матч за "біло-синіх", а також провів одну зустріч у Юнацькій лізі УЄФА проти Депортіво, де Динамо пройшло іспанців у серії пенальті в рамках 1/16 фіналу турніру.

Ігнатенко часто запрошується на тренування основної команди Динамо, а також потрапляє до заявки киян на матчі УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Віталій Буяльський отримав триматчеву дискваліфікацію.