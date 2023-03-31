Нова угода з 20-річним українцем розрахована до літа 2026 року.
Денис Ігнатенко, ФК Динамо Київ
31 березня 2023, 12:16
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту з воротарем Денисом Ігнатенком.
Угода з 20-річним українцем розрахована до літа 2026 року.
Загалом у юнацькому чемпіонаті України Ігнатенко відіграв 41 матч за "біло-синіх", а також провів одну зустріч у Юнацькій лізі УЄФА проти Депортіво, де Динамо пройшло іспанців у серії пенальті в рамках 1/16 фіналу турніру.
Ігнатенко часто запрошується на тренування основної команди Динамо, а також потрапляє до заявки киян на матчі УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Віталій Буяльський отримав триматчеву дискваліфікацію.