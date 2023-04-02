Україна

Команда Олександра Кучера у середині другого тайму дотиснула середняка УПЛ.

Дніпро-1 у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги у гостях здобув перемогу над харківським Металістом 1925 з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 71 хвилині зустрічі, коли Артем Довбик скористався шикарним закиданням від Олександра Піхальонка, після чого витончено обробив м'яч та послав його повз воротаря у ворота.

За сім хвилин дніпряни заробили сумнівний пенальті, який реалізував Довбик. Ще за три хвилини арбітр призначив ще один одинадцятиметровий удар, а Довбик оформив хет-трик.

Також зазначимо, що на останній хвилині зустрічі травму у складі харків'ян отримав воротар Олег Мозіль, якого замінив Ігор Потімков.

Після 18 ігор Дніпро-1 набрав 42 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи однакову кількість очок із Шахтарем, але "гірники" грають свій матч прямо зараз проти Чорноморця. У Металіста 1925 набрано 21 очко та дев'ята позиція.

Металіст 1925 — Дніпро-1 0:3

Голи: Довбик, 71, 78 (з пенальті), 81 (з пенальті).

Металіст 1925: Мозіль (Потімков, 90) — Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе (Дмитренко, 58), Мартинюк, Габелок (Ігор, 78) — Ременюк (Чирук, 58), Русин, Бичек (Кравченко, 90).

Дніпро-1: Рибак — Каплієнко (Хайнер, 68), Сарапій, Гомес, Пасіч (Матарріта, 68) — Рубчинський (Когут, 61), Бабенко — Бланко (Назаренко, 61), Піхальонок, Гуцуляк — Пеглоу (Довбик, 27).

Попередження: Мартинюк, Мозіль — Рубчинський.