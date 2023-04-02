Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 15:00.
Зоря — Рух, ФК Рух
02 квітня 2023, 19:33
Луганська Зоря у поєдинку 19 туру української Прем'єр-ліги обіграла львівський Рух з рахунком 3:0.
Перемогу команді Патріка ван Леувена принесли забиті м'ячі у виконанні Русина, Погорілого та Булеци, який реалізував пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Рух в УПЛ:
Зоря — Рух 3:0
Голи: Булеца, 18 (з пенальті), Русин, 64, Погорілий, 86.
Зоря: Сапугін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Дришлюк (Хахльов, 88), Бражко — Булеца (Полегенько, 88) — Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорілий, 73), Мишньов (Вантух, 60).
Рух: Паньків — Лях, Слюбик, Дідик, Роман — Довгий — Соломон-Отабор, Едсон (Руніч, 60), Карабін (Притула, 61), Бренер — Климчук.
Попередження: Русин — Слюбик.