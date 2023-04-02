Луганська Зоря у поєдинку 19 туру української Прем'єр-ліги обіграла львівський Рух з рахунком 3:0.

Перемогу команді Патріка ван Леувена принесли забиті м'ячі у виконанні Русина, Погорілого та Булеци, який реалізував пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Рух в УПЛ:

Зоря — Рух 3:0
Голи: Булеца, 18 (з пенальті), Русин, 64, Погорілий, 86.

Зоря: Сапугін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Дришлюк (Хахльов, 88), Бражко — Булеца (Полегенько, 88) — Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорілий, 73), Мишньов (Вантух, 60).

Рух: Паньків — Лях, Слюбик, Дідик, Роман — Довгий — Соломон-Отабор, Едсон (Руніч, 60), Карабін (Притула, 61), Бренер — Климчук.

Попередження: Русин — Слюбик.