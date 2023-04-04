Україна

До минулого туру УПЛ таким досягненням могли похвалитися Сергій Ребров та Олександр Косирін.

Дніпро-1 у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги обіграв Металіст 1925 (3:0).

У цьому матчі нападник дніпрян Артем Довбик оформив хет-трик, який став для нього третім цього сезону. До цього 25-річний українець забив по три м'ячі у ворота Зорі та Колоса.

За інформацією FootballHub, Довбик став третім футболістом в історії, якому вдалося оформити три хет-трики за один сезон.

До цього таке вдавалося Сергію Реброву за Динамо у сезоні-1999/00 та Олександру Косиріну з донецького Металурга у сезоні-2007/08.

Цього сезону Довбик провів 27 поєдинків, у яких забив 20 голів та віддав п'ять асистів.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулого 19 туру УПЛ.