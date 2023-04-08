Україна

Володимир Шаран поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував поразку своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Хочу привітати Динамо із заслуженою перемогою. Перші 20 хвилин поєдинку ми взагалі провалили, потім хлопці зібралися, але, на превеликий жаль пропустили м’яч. Динамо могло забивати раніше після хороших комбінацій або коли Лонвейк влучив у поперечину. У другому таймі ми стали грати агресивніше, зустрічати суперника вище, і в принципі, перші 15 хвилин провели непогано, але ім’я Динамо говорить саме за себе. Їм вдався вихід з-під пресингу, ми отримали другий м’яч у свої ворота, після чого матч вже догравався, хоча наприкінці зустрічі ми заслуговували на те, зоб відзначитися, зокрема, після стандартних положень, та коли Гончар виходив до воріт з боку.

Повторюся, Динамо заслужено перемогло, і ми будемо вже готуватися до наступних поєдинків. У кожної команди свої завдання. Ми розуміємо, які вони у Динамо і добре знаємо свої. До кожного поєдинку ми готуємося дуже ретельно, незважаючи на те, чи це Динамо, чи Шахтар, Зоря чи якась інша команда, яка перебуває унизу турнірної таблиці. Попереду ще 10 ігор, сподіваюся, своє завдання ми все-таки виконаємо.

Заміни Шишки і Гечева, а також Немчанінова? Перші двоє були замінені у перерві, тому що, на жаль, не виконали установку на гру. Немчанінов – тому що ми перебудувалися на гру у чотири захисники, а розпочинали поєдинок з трьома центральними. Не всі наші хлопці перебувають в оптимальних кондиціях.

Минулого року, коли ми грали перше коло чемпіонату, у нас був стабільний склад, коли були присутні Хахльов та Кулієв. За рахунок цього ми показували достатньо непогану гру. Вони ослабили нашу команду.

Останнім часом ми граємо з трьома центральними захисниками. Крім того, Вишневський і Воробчак після травм ще не набрали оптимальних кондицій і не можуть вийти на поле у стартовому складі. Тому у нас зараз така ситуація, цей період потрібно перетерпіти, щоб ми знову побачили той склад і ту гру, які, вважаю, були достатньо непоганими для такої команди, як Минай у першому колі", - наводить слова Шарана прес-служба київського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Минай.