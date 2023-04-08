Україна

Румунський спеціаліст поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Миная (2:0).

"В цілому задоволений грою центральних захисників крім одного епізоду, у якому помилився Дячук, якому я забороняв давати короткі передачі біля власного штрафного майданчика, після чого ми могли пропустити гол. Але в цілому він провів хороший матч. Так само, як і Денис Попов.

Ми знали, що суперник буде грати через лонгболи, і що буде багато боротьби в повітрі, і наші захисники вигравали цю боротьбу незважаючи на те, що вони були нижче зростом за сьогоднішніх суперників.

Чи отримає свій шанс Діалло? Він поки не готовий грати, до того ж він отримав пошкодження на тренуванні під час дриблінгу. Та навіть якби він був повністю здоровий, він би не грав, адже він був у збірних протягом цілого місяця. Він не може повернутися й одразу грати, адже у клубі і його збірних зовсім різна побудова гри, різні тактичні схеми. Все, що йому потрібно зараз – це час.

На сьогоднішній день через різні причини ми не розраховуємо відразу на 14 гравців, які були у складі команди минулого року. Послухайте ці прізвища: Бущан, Бойко, Караваєв, Забарний, Миколенко, Циганков, Вербич, Вітіньйо, де Пена, Бєсєдін, Кендзьора та інші. Сьогодні ми не розраховували на них через різні причини – хтось травмований, хтось пішов, деякі легіонери не хотіли повертатися і грати в Україні, і їх можна зрозуміти.

Більше того, у матчі з Дніпром-1 арбітр вилучив Віталія Буяльського, нашого найкращого гравця, якого ще й дискваліфікували на три матчі. Хороший арбітр не має звертати увагу на таке. Я працював у багатьох командах, і знаю, що у гравців у подібних важливих матчах емоції зашкалюють. Розумний арбітр не зреагував би на цей епізод, що стався вже після матчу. Він не має сам так само емоційно реагувати. А тим більше давати дискваліфікацію на цілих три матчі – це дуже багато.

У нашій першій весняній грі з Інгульцем суперник забив два м’ячі після двох грубих помилок Катерини Монзуль. Після того я не бачив в інших матчах чемпіонату подібних трактувань від арбітрів, як були у тій грі при двох взяттях воріт. У всіх подібних епізодах арбітри призначають штрафні удари.

Але крок за кроком ми ставатимемо міцніше. Ми почали оновлювати команду, давати можливості себе проявити молодим гравцям. Я кажу молоді, що всі суперники виходять на поле битися не з вами персонально, а налаштовуються на протистояння з такою величною командою, як Динамо, яка є символом українського футболу, з великими традиціями та історією. Тому наші молоді гравці повинні підтримувати цей рівень. Динамо не може не грати у єврокубках. Це неможливо. Вони мають жертвувати всім та повністю віддаватися під час кожного тренування та матчу.

Я з вами погоджуюсь, неприпустимо для Динамо бути на нинішньому рівні. У нас попереду ще 10 матчів. Повернуться Буяльський, Караваєв, дуже важливі, досвідчені гравці. З однією молоддю важко здобувати значимі перемоги. Навіть для мене це непросто, хоча я звик перемагати. Але зараз я думаю у тому числі над тим, як будувати команду, яка стане сильнішою в наступному сезоні. Але для цього ми маємо здобувати хороші результати вже зараз.

Що стосується молодих гравців, потрібне терпіння. Неможливо кожного дня вимагати від них все вищого рівня. Вони грають дуже емоційно, тому припускаються помилок. Але водночас я бачу від матчу до матчу, як вони прогресують. Це важливо для нашої команди. У нас хороші молоді гравці. Відзначу і Боля, і Малиша. Але їм бракне досвіду. Досвід прийде з зіграними матчами, з часом. Я намагаюся прискорювати процес їх зростання. У віці 22-23 років вони можуть вже думати на полі як 32-33-річні. Я багато спілкуюся з ними під час тренувань.

Я приділяв увагу прогресу молодих гравців і в інших командах, у яких я працював. І у Динамо Бухарест, і в Брешії, де тоді зростали молоді Пірло, Бароніо. Тільки в турецьких клубах не було такого, оскільки там роблять ставку на досвідчених гравців, які мають робити результат. Але в збірній Туреччині я також давав шанс молодим гравцям з другого дивізіону. Довіряв молоді і в Шахтарі, зокрема молодим бразильцям. Те саме роблю і в Динамо.

Відсутність Караваєва та Кабаєва? Караваєв отримав травму під час тренування. Він пропустить три тижні. Кабаєв теж травмований. Ми поки не знаємо, скільки часу триватиме його відновлення", - наводить слова Луческу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Минай.