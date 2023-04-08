Україна

Періца Огнєнович поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Періца Огнєнович прокоментував поразку своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

"Готувалися і знали, що гра вийде такою, як вона і була, знали, що Шахтар – дуже хороша команда і, якщо в них буде контроль м’яча, нам буде дуже важко. Ми створили декілька ігрових ситуацій, які раніше напрацьовували, проте знову ж нам лишається забити гол – це найголовніше.

Звісно, але я не казав, що Шахтар – погана команда, у них хороша команда. Я думаю, що в Металіста є гравці, які можуть грати проти будь-кого в Україні. Повторюсь: нам треба забити гол, і коли в одному з матчів це вдасться, то потім буде легше.

Гра новачка Роберто? Йому було важко, бо це лише перший матч, але в обороні він відіграв нормально, можливо, в атаці його й не вистачало там, де ми хотіли його бачити. У цілому Роберто дебютував нормально.

Ми знаємо, що нам треба виграти один матч, і потім команда психологічно буде на вищому рівні. Треба думати від матчу до матчу, адже наступна гра буде важливою і нам треба брати три очки", - наводить слова Огнєновича прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Металіст.