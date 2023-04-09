Україна

Ігор Суркіс незадоволений результатами "біло-синіх" в українській Прем'єр-лізі.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував невдалий початок другої половини сезону у виконанні "біло-синіх" в УПЛ.

"Думаю, що не від мене все залежить. Я приїхав підтримати команду, розібратися, що коїться. Мені, як то кажуть, важко казати, що відбувається. Хлопці самі повинні налаштовуватися на гру та розуміти, що в таких умовах, в яких знаходиться наша країна… Наші хлопці боронять нашу землю, а вони виходять та програють Інгульцю.

Я можу сказати, що це невідповідальність, або збори були проведені не так, як хотілося б. Є фактори. Я не буду їх налаштовувати. Я був і на базі весь тиждень. Як всі вболівальники сподіватимуся на те, що хлопці будуть розуміти, що вони перш за все грають для фанатів", - сказав Суркіс в інтерв'ю FootballHub.

Після 20 турів Динамо набрало 39 очок та посідає лише четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Свій наступний матч команда Мірчі Луческу проведе проти львівського Руху. Гра відбудеться 14 квітня.