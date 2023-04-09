Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми емоціями після гри з Минаєм.

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Миная (2:0), в якому він відзначився дебютним голом.

"Звичайно, емоції найщиріші. Це все робота команди. Наші голи — це наслідок всіх дій гравців загалом. Колись я вже писав, що дебют за Динамо був моєю дитячою мрією. А тут я ще й забиваю на такому рівні. Це дуже приємно. Скоріш за все Джастін бив. Я якось, можливо, відчув цей момент і пішов на добивання, і м'яч відскочив до мене, тож у мене вийшло забити.

Мені комфортніше грати на своїй рідній позиції, це десятка. Але як я вже казав, там де Містер мене поставить — там я й буду показувати свій максимум.

Вирішальний відрізок, який все ж може переломити сезон? У нас таких принципових ігор у сезоні дуже багато. Вони важливі як для нас, так і для суперників. Але у цьому може і є якась фішка футболу, щоби добитися позитивного результату.

Звичайно, перемагати завжди приємно. Немає різниці, то Шахтар, Минай чи якась інша команда. Ми виходимо на кожну гру тільки заради перемоги.

Динамо готове боротися за місце у Лізі чемпіонів? Звичайно, команда ставить перед собою найвищі цілі. Перемога, перемога у чемпіонаті і шлях до єврокубків", - наводить слова Царенка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Минай.