Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Кривбасу (0:1).

"Можна дати коротке резюме: ми зробили недостатньо і програли. Кривбас у цій грі був кращий за нас, зумів забити. Своєю чергою, ми недостатньо демонстрували наші сильні якості.

Особиста жовта картка? О, це хороше питання! Українські арбітри завжди говорять про RESPECT, це їхнє улюблене слово. Але судді нам, тренерам і командам, не дають цей RESPECT. Є певні правила, якими вони мають користуватися у грі: час на введення м’яча, демонстрація попереджень за затримку часу… А вони цього не роблять.

Коли ти з позиції тренера починаєш щось пояснювати — не отримуєш RESPECT від суддівської бригади. Вони не до кінця судили за правилами, суперник забагато тягнув час, але судді не реагували. Болбої не повертали м’яч одразу, дивилися кудись в сторону — реакції не було. На цей раз я маю про це сказати, щоб суддівська бригада розуміла: треба завжди судити за правилами, а не тільки тоді, коли вони того хочуть.

За гірчичник я не ображаюсь. Я чудово розумію, коли маю право відкривати рота і щось вимагати. Була затримка часу — і я на цьому наголосив. Суперник мав швидше починати гру", - наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Зоря.