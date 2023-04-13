Україна

Коментар гравця Руху напередодні матчу проти рідної команди.

Півзахисник Руху Олексій Довгий поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у 21-му турі УПЛ.

"Динамо – для мене рідний клуб, там мене виховали, але можливості зіграти за цю команду в мене не було. Розумію, що винен у цьому тільки я – більше та наполегливіше потрібно було працювати в юному віці, більше вкладати в себе. Але в молоді роки трохи не тим думав. Загалом, із Динамо завжди грати приємно, тому що це бренд українського та європейського футболу. Так, зараз в цьому клубі, можливо, відчувається певний спад, вони більшу ставку роблять на молодь, на своїх вихованців. Усе одно там зібрані одні з найкращих молодих футболістів України. Проте в них свої завдання, а в нас у Русі – свої. Тож я докладу максимум зусиль, щоби успішно зіграти в наступному матчі.

У нас у команді багато молодих футболістів, вони особливо відчувають тиск через те, що ми перебуваємо в нижній частині турнірної таблиці. Однак я упевнений, що ми виберемося з цієї ситуації, піднімемося догори, тому що в нас насправді хороша команда, хороші молоді футболісти. Проте психологія в футболі відіграє дуже велику роль, і все це трохи тисне на молодих. Але вони відчувають постійну підтримку з боку керівництва клубу та всього тренерського штабу. Ніхто нічого не нагнітає, ми спокійно працюємо та робимо те, про що нас просить головний тренер. Я упевнений, що з часом це принесе результат, підуть перемоги. Тому нам треба десь виграти, тоді впіймаємо кураж, і все буде добре", - цитує Довгого офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, матч Рух — Динамо відбудеться 14 квітня, о 15:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Луческу планує поїхати з Динамо на матч проти Руху.