Україна

Коментар гравця Руху напередодні матчу проти столичної команди.

Гравець Руху Вів Соломон-Отабор поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у 21-му турі УПЛ.

"Ретельно готуємося до важливої гри, працюємо над тактикою, атакувальними моментами, а також над тим, як зупинити сильного суперника, яким є Динамо. Думаю, що вийде цікавий матч.

До кожної гри варто підходити з максимальною налаштованістю. Однак, з іншого боку, кожна гра особлива. Не варто звертати увагу на статус суперника, потрібно демонструвати притаманну нам гру, вірити в себе на футбольному полі.

Наші тренери розповіли нам, як протидіяти Динамо, ми ж маємо втілювати всі напрацювання під час зустрічі.

Так, у попередньому матчі проти Вереса нам не вдалося перемогти. Але попереду новий день, треба рухатися вперед. Тоді не використали моменти, але вони в нас були. Варто продовжувати створювати їх і в майбутніх іграх, вірити у свої можливості, в такому випадку голи обов’язково прийдуть", — цитує футболіста офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, матч Рух — Динамо відбудеться 14 квітня, о 15:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Луческу планує поїхати з Динамо на матч проти Руху.