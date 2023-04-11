Румунський спеціаліст не планує виправляти проблеми зі здоров'ям до кінця сезону.
Мірча Луческу, ФК Динамо Київ
11 квітня 2023, 18:57
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу планує бути присутнім на тренерському містку "біло-синіх" на найближчому матчі УПЛ проти львівського Руху.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що румунському фахівцю стало погано після минулого матчу з Минаєм, який відбувся 8 квітня.
Зазначалося, що Луческу може пропустити найближчі матчі киян, щоб лягти на операційний стіл через коксартроз, який лікуватиметься лише хірургічним шляхом.
Нагадаємо, матч Рух — Динамо відбудеться 14 квітня, о 15:00 за київським часом.