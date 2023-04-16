Україна

Бразильський фахівець поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар прокоментував нічийний результат у матчі 21 туру УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Була рівна гра, мали моменти як ми так і суперник. Дивлячись у турнірну таблицю, ми прагнемо здобути перемогу. Ми нещодавно з Олександрією зіграли внічию, знали як грає суперник, у тому матчі було багато голів. Сьогоднішній результат закономірний.

Відсутність перемог трішки давить на гравців, але працюємо над цим, спілкуємося з ними. Працюємо на тренуваннях над реалізацією і прагнемо здобувати перемоги. Ще дев'ять матчів попереду, ми хочемо залишитись в УПЛ і будемо боротися за це. Хочемо щоденно покращувати рівень нашої гри.

Ми працюємо на тренуваннях, особливо над завершенням атак. Ми всі хочемо забитих м'ячів, підказуємо нашим молодим гравцям, щоб нарешті їх прорвало і забивали у іграх.

Я казав, що ніколи не буду дуже сварити арбітрів. Цього арбітра я знаю дуже давно. Є такі моменти, які треба припинити. Він ходить пішки у центрі поля, нічого не робить, не намагається приблизитись до моменту, а лише стоїть у центрі і свистить. Мені здається, йому вже пора закінчувати кар'єру арбітра. Він вирішив мене видалити за те, що я йому сказав: "що ти ходиш пішки". Образився і видалив мене. Арбітр не встигає за грою, не бачить моменти. Можливо, прийшов йому час сказати дякую футболу", - наводить слова Едмара прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Олександрія.