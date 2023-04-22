Україна

Це четвертий випадок в історії чемпіонатів України.

Ворскла у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги обіграла Металіст (3:2).

У цьому матчі головний арбітр Олександр Омельченко призначив чотири пенальті у першому таймі. Три з них пробивали полтавці, а ще один – харків'яни.

За інформацією Transfermarkt, чотири пенальті в одному матчі УПЛ – це повторення рекорду чемпіонатів України.

До цього чотири одинадцятиметрові удари призначалися в матчах Динамо – Колос (2020 рік), Волинь – Металург З (2015) та Іллічівець – Таврія (2008).