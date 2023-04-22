Україна

Ванат та Траоре зіграють на вістрі атаки Динамо та Шахтаря у матчі УПЛ

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та донецький Шахтар.

Владислав Ванат, ФК Динамо Київ