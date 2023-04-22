Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та донецький Шахтар.
Владислав Ванат, ФК Динамо Київ
22 квітня 2023, 16:10
Сьогодні, 22 квітня, київське Динамо у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги зіграє проти донецького Шахтаря.
Гра відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Традиційно Мірча Луческу та Ігор Йовічевіч виставили найбойовіші на даний момент склади.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат.
Запасні: Моргун, Боль, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Рамірес, Гармаш, Діалло, Царенко, Дубінчак, Рамадані.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Гочолеішвілі, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.
Запасні: Шевченко, Пятов, Корнієнко, Михайліченко, Назарина, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Борячук, Швед, Сікан, Келсі.
Гра Динамо Київ — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua