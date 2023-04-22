Сьогодні, 22 квітня, київське Динамо у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги зіграє проти донецького Шахтаря.

Гра відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Традиційно Мірча Луческу та Ігор Йовічевіч виставили найбойовіші на даний момент склади.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Моргун, Боль, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Рамірес, Гармаш, Діалло, Царенко, Дубінчак, Рамадані.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко  — Степаненко — Гочолеішвілі, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Корнієнко, Михайліченко, Назарина, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Борячук, Швед, Сікан, Келсі.

Гра Динамо Київ — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua