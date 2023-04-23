Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Металістом.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі 22 туру УПЛ проти Металіста (3:2).

"Ми були задоволені нашою грою у першому таймі. Ми пам'ятали, що Металіст ніколи не здається. Другий тайм це показав. Якби ми забили четвертий м'яч, для чого у нас були можливості, було б спокійніше. Але це футбол — здаватися ніхто не хоче. Хвилини, що залишилася до фінального свистка, були нервовими.

Ці три очки — бальзам на душу за ту роботу, яку хлопці виконують на тренуваннях. Ми вперше у сезоні тричі поспіль перемогли. Ми задоволені.

Якби ми забили четвертий м'яч, то я б використав усі п'ять замін, але я по собі знаю наскільки складно входити до гри з заміни за такого матчу. Гравець зробить вирішальну помилку, і потім ми будемо витягувати його з цього стану. Не хотілося руйнувати склад, яким ми граємо другу гру поспіль", - наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Металіст.