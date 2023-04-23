Україна

Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Періца Огнєнович прокоментував поразку своєї команди у матчі 22 туру УПЛ проти Ворскли (2:3).

"Ви все бачили. На полі були дві хороші команди. Не можу сказати про свою команду жодного поганого слова. У них було бажання, була самовіддача, вони грали в хороший футбол, але цього було недостатньо для перемоги.

Викуп з оренди Даніїла Єрмолова? Зараз у нас багато важливих питань подібного характеру. Звичайно, ми задоволені його роботою, але зараз дати конкретну відповідь я не можу.

Ми хотіли грати у більш атакувальний футбол, а Єгор Картушов більше якраз орієнтований на атаку. Також ми завжди повинні мати гравців у резерві для підсилення складу у другому таймі. То ж ми зробили такий вибір.

У другому таймі ми мали більше ризикувати, нас зобов'язував результат. Багачанський та Рязанцев грали з помітним бажанням. Інша справа, що гра розвивалася дуже непросто, нам потрібно було швидко забити у другому таймі.

Якщо ми хочемо зайняти більш високу позицію у лізі, нам потрібно забивати голи. У декількох матчах на старті весняної частини сезону у нас це не виходило. Зараз команда стала краще грати у фазі атаки. Але для перемоги потрібно якісно грати як в атаці, так і в обороні. Зараз виходить так, що ми краще граємо попереду, а у фазі оборони граємо не так, як має бути. Так чи інакше, цю гру вже завершено і ми дивимось на наступний матч. Нам дуже потрібна перемога та три залікові бали", - наводить слова Огнєновича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Металіст.