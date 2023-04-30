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Тренер харків'ян поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував нічийний результат у матчі 23 туру УПЛ проти Миная (1:1).

"Бойова гра. Навіть дуже бойова. На першу роль в цьому поєдинку вийшов характер, чим і славиться Минай. Ми хлопців попереджали, що в них буде дуже велике бажання. Я працював з цим тренером невеликий період ігрової кар'єри, знаю його вимоги. У нього не буде грати на полі людина, яка не віддає на полі усі сили. Так і було сьогодні. Все йшло добре до того моменту, поки ми не збилися на гру Миная. Довгі передачі, лиш боротьба, ніякого контролю. Вони цим скористалися та зрівняли рахунок. Могло бути краще, але маємо те що маємо.

Дві вимушених заміни? М'язові травми. І, судячи з тих відчуттів, що були у хлопців, напевне, знадобиться трошки більше часу на відновлення. Я думаю, що ми втратили важливих для нас гравців на найближчі матчі. Це в нас також засмучує не менше, ніж сьогоднішній результат.

Ми розуміли, що Минай хороша, агресивна команда. Особливо агресивно вони грають вдома. Просто гра таким чином складалася, що трошки лишився негативний настрій після гри. Найголовніше, що ми задоволені, що хлопці показали сьогодні характер та самовіддачу. Трошки не вистачило дотерпіти, щоб поїхати звідси з трьома очками", - наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Металіст 1925.