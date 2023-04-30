Україна

Наставник львів'ян поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі 23 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (1:1).

"На жаль у нас не вийшло сьогодні зіграти так, як ми хотіли. Це якщо брати сам малюнок гри. Відчувається, що на футболістах лежить дуже велика відповідальність. До того ж, зараз більше потрібні очки, ніж гра. Але хотілося би, щоби футболісти демонстрували хороший футбол.

Тим футболістам, які в нас є, треба розвиватися, а їм є куди зростати професійно, варто прагнути до якісної гри, тоді результат прийде. Зараз же, на жаль, над ними висить ось ця турнірна ситуація, є тягар відповідальності, тому не вдалося зіграти розкуто, впевнено, тому не все в нас виходить.

Ворскла – хороша команда, в неї дуже досвідчена лінія захисту. Ми знали, як вони діють на футбольному полі, вивчили їхні слабкі місця. Проте не вдалося втілити в життя все заплановане, тому складно було організувати багато небезпеки біля воріт суперників", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Ворскла.