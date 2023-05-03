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Наставник закарпатської команди поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував скандальну поразку своєї команди у матчі 24 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

"Ми розуміли, проти кого граємо. Ця команда, я впевнений, буде чемпіоном, бо і за грою, і за підбором футболістів це найсильніша команда нашого чемпіонату.

Я задоволений характером, який проявили наші хлопці. Вони не побоялися грати – настільки, наскільки могли це робити. І в деяких моментах виглядали здорово. Особливо в організації захисних дій.

Ми вийшли грати в три центральні захисники. Розібрали гру Шахтаря, зробили висновки після поразки у Львові, де був футбол в одні ворота. Задоволені, що нарешті побачили більше глядачів на трибунах. Розумію, що можуть бути застосовані до нас санкції, але я вдячний президенту, що він організував нам підтримку. Вона була нам потрібна.

Ну і суддівські помилки. Це те, що ми часто бачимо в УПЛ. Суддівські помилки впливають на результати. Гол ми забили чистий наприкінці першого тайму. І ще невідомо, як би склався тайм другий. У нас було б більше емоцій. Зрозуміло, що і Шахтар зміг би додати, але могла бути інша гра. Це єдиний негатив. А так вітаю Шахтар з перемогою.

Якщо президент клубу сказав, що за поразку будуть преміальні – то це комплімент для всіх нас. Те, що Валерій Іванович вирішив віддячити нам за поразку – це свідчення того, що він побачив, що є характер, і що хлопці билися. Попри все те, що було перед грою. Я про це не буду зараз говорити, але в кінці чемпіонату розкажу.

Шахтар — Минай 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Це була перша гра Тараса Дмитрука в основному складі у цьому році й він зіграв здорово. Петько теж провів добрий матч. Він був готовий до нього, тим паче раніше вже грав у стартовому складі.

Ситуація з Булезою? Учора спортивний директор сказав нам, що Булеза може грати. Ми його готували, награвали комбінації, відпрацьовували певні моменти на стандартах. Він і сам рвався в бій. Повторюся, нам сказали, що він має право грати.

З самого початку я був здивований, але про цю ситуацію я знав давно. Спортивний директор сказав відверто, що йому сказали, що з Шахтарем є домовленості до кінця цього чемпіонаті й Булеза може грати проти них. А потім вчора ми випадково побачили договір і знайшли там пункт про штраф розміром в 200 тисяч доларів за вихід гравця на поле проти команди, з якої він орендований. Почали виясняти що і до чого. А виявилося, що ніхто не знає. Ми цим не займаємося, і ми теж цим не займаємося. Всі за принципом "моя хата скраю". Добре, що це трапилося до теорії. На теорії вже вирішили, що Трубочкін гратиме лінійного. Ось така ситуація.

Олександрія, наприклад, дозволила Мельнику грати проти них і ми ледь їх не обіграли. Завадила лише суддівська помилка. Але одні команди дозволяють, а інші – ні. Це їхнє право", - наводить слова Шарана прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що арбітри не зарахували чистий гол Миная у ворота Шахтаря.