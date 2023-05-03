Україна

В Шахтарі прокоментували скандальний епізод.

Спортивний директор Шахатря Дарійо Срна поділився своїми думками щодо подій матчу з Минаєм (1:0).

"Нам завжди важко грати проти Миная та Володимира Шарана – це чудовий тренер і гарна команда. Але ми сьогодні могли забити чотири-п’ять м’ячів. І треба бути чесними та визнати, що гол Миная був чистим. Але до цього був такий же чистий фол на Траоре, тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок.

Вважаю, усім було б легше, якби був VAR на матчі. Система VAR має бути плюс-мінус на кожній грі, де є команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство. Ось і все. Рухаємося далі, важко буде до самого кінця. А судді – теж люди, які помиляються. Просто повторю, що з VAR було б набагато легше", — цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, в кінці першого тайму арбітр Балакін не зарахував гол Дмитра Немчанінова. Повний огляд матчу Шахтар — Минай вже доступний на сайті Football.ua.