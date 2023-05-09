Україна

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Миная (0:2).

"Виграла та команда, яка більше цього хотіла. А ми не зуміли показати те, що показували в декількох попередніх матчах. Не грали в атакувальний футбол. Минай вітаю з перемогою.

Не згадаю якийсь наш шанс, після якого ми могли б забити. У першому таймі був вихід чотирьох проти двох – і це все.

Налаштовувалися, що буде така гра, яку пропонує Минай: стандарти, компактний футбол, другий м’яч. Більшість відсотків з цього програвали. Все по справі. Програли команді, яка більше хотіла перемогти. Висновки зробимо й будемо рухатися далі.

У нас приїхало на матч сімнадцятеро футболістів, з них двоє – воротарі. Травми, карточки були, не вистачало футболістів. Але для тих, хто грав з молоді – це гарна школа. Ми налаштовувалися на боротьбу, але в підсумку її програли. Це стало головним фактором", - наводить слова Скрипника прес-служба закарпатського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Ворскла.