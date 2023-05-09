Україна

Наставник львівського клубу поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Інгульця (3:0).

"Вважаю, що ця перемога заслужена. Насамперед дуже дякую команді за самовіддачу. Ті очки для нас надзвичайно потрібні, футболісти відчували великий тиск, на них впливає турнірне становище.

Нам потрібна була якась перемога для впевненості. Тому добре, що сьогодні виграли. Думаю, що хлопці впевненіше почуватимуться під час наступних матчів, можливо, не буде такого тиску на них. І вони покажуть той футбол, у який вміють і можуть грати якісно. Дякую команді за цю перемогу.

Ми в такій ситуації, що перемога лише трохи покращила наше становище. Я вірю, що ці хлопці виростуть в хороших якісних футболістів. Сподіваюся, що наші молоді футболісти отримають упевненість. Насамперед це для них необхідно, щоби перемога дала їм певний поштовх. Для них це дуже важливо", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Пономарьова визнано найкращим тренером минулого туру УПЛ.