Україна

До вашої уваги трансляція матчу 26 туру чемпіонату України.

У суботу, 13 травня, відбудеться матч 26 туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо зіграє проти одеського Чорноморця.

Гра пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віталій Романов із Дніпра, а допомагатимуть йому Скобля В.С. (Суми) та Данильченко Е. А. (Луганськ).

Онлайн трансляція:

Після 25 турів Динамо набрало 50 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Зорі на п'ять балів. У Чорноморця 26 очок та 11 позиція.