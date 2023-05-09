Україна

Денис Попов поділився своїми емоціями після гри з Кривбасом.

Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Кривбаса (1:0).

"У першу чергу, команда Кривбас — дуже хороша, дуже якісна. І у них дуже хороший тренер з якісними гравцями. Було нелегко з ними грати, але ми налаштовуємося у кожній грі на перемогу. Я вважаю, ми добре зіграли у захисті, поставили свої ворота на нуль. Тому, звісно, багато чого вдавалося, були хороші моменти, а багато чого ні. Будемо розбирати і готуватися до наступної гри.

Це був довгоочікуваний гол. Я стараюся завжди допомогти команді. Дуже радий, що сьогодні вдалося це зробити, я завжди роблю все від себе залежне і граю на команду, тому сьогодні це команда напрацювала на гол, а не лише я. Мені слід було лише переправити м'яч у сітку воріт, а так уся команда, що попереду, що позаду, від воротаря Нещерета до нападника Ваната, — ми всі відпрацьовували і попереду, і позаду. Командний дух — це найголовніше, і потрібно його зберігати.

Кривбас — Динамо Київ 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

В той момент ні про що не думав. Просто залишився на стандарті. Була якісна подача від Андрієвського і я направив м'яч та й все. Та й все, так і вийшло забити. Ми тренуємо і стандарти, і вихід з оборони в атаку. Тому, безперечно, не без долі везіння потрібно опинитися у правильному місці у правильний час. Але на 90% це те, що ми відпрацьовуємо.

Що Шовковський сказав у роздягальні після гри? Привітав із перемогою і все. А далі ми у звичному режимі готуємося до наступної гри. У нас нема приводу для великих радощів, тому потрібно з холодною головою готуватися до наступної гри, набирати свої три очки і рухатися далі.

Почуваюся добре. Я швидко вилікувався, тренерський штаб прийняв рішення, що потрібно ще дати паузу, тому я не був заграний певний час. Дякую, що довірили сьогодні, я завжди буду віддавати за цей клуб усю душу, віддавати все, що у моїх силах. Скільки потрібно — стільки й віддам.

У Кривбаса кваліфіковані гравці з хорошим тренером, вони знають, що потрібно робити на футбольному полі. Тому було нелегко, але ми зіграли на нуль. Тож можна рахувати, що на 95% ми справилися з задачею в обороні. Лінія захисту і вся команда напрацювали на результат. Це додає позитивних емоцій", - наводить слова Попова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 25 туру УПЛ.