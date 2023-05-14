Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 13 травня 2023 року, 17:00.
Інгулець — Шахтар, ФК Шахтар
14 травня 2023, 09:18
Донецький Шахтар у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги в гостях обіграв Інгулець (2:0).
Перемогу команді Ігора Йовічевіча принесли забиті м'ячі у виконанні Коноплі та Павлова, який зрізав сферу у свої ворота.
Також зазначимо, що з 78 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Паламарчука.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — Шахтар в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Інгулець — Шахтар 0:2
Голи: Конопля, 51, Павлов, 85 (авт.)
Інгулець: Паламарчук — Сидоренко (Білик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін (Козак, 68), Коробенко, Запорожець, Осипенко (Мельничук, 46) — Козиренко (Кравчук, 86) — Сітало (Марусич, 68).
Шахтар: Трубін — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі (Сікан, 59).
Попередження: Осипенко — Бондаренко
На 78-й хвилині був вилучений Олексій Паламарчук (Інгулець) (грубе порушення).