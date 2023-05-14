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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 13 травня 2023 року, 17:00.

Донецький Шахтар у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги в гостях обіграв Інгулець (2:0).

Перемогу команді Ігора Йовічевіча принесли забиті м'ячі у виконанні Коноплі та Павлова, який зрізав сферу у свої ворота.

Також зазначимо, що з 78 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Паламарчука.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — Шахтар в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Інгулець — Шахтар 0:2

Голи: Конопля, 51, Павлов, 85 (авт.)



Інгулець: Паламарчук — Сидоренко (Білик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін (Козак, 68), Коробенко, Запорожець, Осипенко (Мельничук, 46) — Козиренко (Кравчук, 86) — Сітало (Марусич, 68).



Шахтар: Трубін — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі (Сікан, 59).



Попередження: Осипенко — Бондаренко



На 78-й хвилині був вилучений Олексій Паламарчук (Інгулець) (грубе порушення).