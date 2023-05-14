Україна

Наставник команди з Петрового поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер Інгульця Сергій Ковалець прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (2:0).

"Сьогодні вийшов хороший матч. Трішки зробили ротацію і дали відпочити гравцям, які мали більше ігрової практики. Матч був швидкісний, на жаль, ми програли, та були варіанти, щоб забити м’яч, але треба було віддати зручніший пас чи точніше пробити.

Розуміємо, що треба рухатись далі. Шахтар бореться за чемпіонство, і ми знову дали бій, але, на жаль, балів ми не набрали", - наводить слова Ковальця прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Шахтар.