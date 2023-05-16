Україна

Футболіст зрізав м'яч у свої ворота вже на першій хвилині поєдинку.

Луганська Зоря у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги розгромила харківський Металіст (5:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 26 секунді зустрічі, коли захисник харків'ян Олександр Мизюк зрізав м'яч у свої ворота після прострілу з лівого флангу.

За інформацією прес-служби УПЛ, Мизюк став автором найшвидшого автоголу в історії чемпіонатів України.

Друге місце у цьому рейтингу посідають Сергій Шайда та Євген Опанасенко, які відзначалися автоголами на других хвилинах.

Раніше УПЛ назвала імена найкращого гравця та тренера минулого 26 туру чемпіонату України.