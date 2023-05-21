Україна

Костянтин Вівчаренко поділився своїми емоціями після гри з Олександрією.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 27 туру УПЛ проти Олександрії (5:1), у якому він відзначився голом.

"Загалом, ми налаштовуємося по максимуму на кожну гру, незалежно від суперника. Особисто для мене це перший виїзний матч із Олександрією, але, справді, від хлопців чув, що тут завжди непросто. Добре, що вдалося впевнено перемогти.

Тренери звертали увагу на те, як команда грає через пас, не б’є необдумано м’яча вперед, а намагається комбінувати. Тож дивилися їхні матчі, добре розібрали – як підсумок, рахунок 5:1 на нашу користь.

Загалом, нам добре вдавалися виходи з оборони, мали багато моментів, тож усі задоволені і грою, і результатом.

Шедевральний пас Буяльського та класний гол зльоту? Я побачив вільну зону, вбіг у неї, а Віталік помітив мій рух. Це вже другий його гольовий пас на мене, добре, що м’яч ліг на ногу та поцілив у ворота.

У таблицю будемо дивитися після останнього туру. А до того будемо виходити на кожну гру та намагатися досягти максимального результату", - наводить слова Вівчаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Динамо.