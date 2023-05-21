Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі 27 туру УПЛ проти київського Динамо (1:5).

"Треба прийняти цю поразку. Спокійно розібратися в ній, зробити аналіз. Що стосується самої гри, то перший тайм ми провели на досить нормальному рівні. Після перерви змушені були грати за рахунком, стали розкриватися, частіше давали супернику зони. А це козир Динамо — користуватися такими ситуаціями.

Команда дуже важко переживає після таких поразок. Але треба розуміти, що в нас попереду три вирішальні матчі. Треба зробити висновки після сьогоднішньої поразки. Ментальність у нас у команді на дуже поганому рівні. Коли ти досягаєш успіху, треба прагнути більшого. А в нас зараз так: один матч виграли, і вже десь літаємо, заспокоюємося.

Тож завдання номер один — виправити ментальність. При цьому треба відновитися і в підсумку в матчах, що залишилися, бути командою, яка прагне в єврокубки", - наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Динамо.