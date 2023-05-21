Україна

До вашої уваги трансляція матчу 27 туру чемпіонату України.

Сьогодні, 21 травня, відбудеться матч 27 туру української Прем'єр-ліги, в якому пройде львівське дербі між Рухом та Львовом.

Матч відбудеться у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток матчу прозвучить о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Максим Козиряцький, а допомагатимуть йому Денис Марченко та Руслан Єрмоленко.

Онлайн-трансляція:

Після 26 турів Рух набрав 24 очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова 13 балів та останній рядок.