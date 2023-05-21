До вашої уваги трансляція матчу 27 туру чемпіонату України.
Львів - Рух, ФК Рух
21 травня 2023, 15:55
Сьогодні, 21 травня, відбудеться матч 27 туру української Прем'єр-ліги, в якому пройде львівське дербі між Рухом та Львовом.
Матч відбудеться у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток матчу прозвучить о 17:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Максим Козиряцький, а допомагатимуть йому Денис Марченко та Руслан Єрмоленко.
Онлайн-трансляція:
Після 26 турів Рух набрав 24 очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова 13 балів та останній рядок.