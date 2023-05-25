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Головний тренер Миная — прокоментував нічийний результат.

Минай в рамках двадцять восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграв внічию з Рухом.

Головний тренер команди Володимир Шаран дав коментар після гри та виразив надію, що обидві команди залишаться в УПЛ.

"Такі матчі, коли залишаються два-три тури до кінця, завжди проходять у боротьбі, яку ми й побачили. І у Руха, і у нас одне завдання – продовжити свій виступ в УПЛ у наступному сезоні. Вдячний хлопцям за те, що вони виконували все, що від них вимагалося, поки були сили. Ми розуміли, проти кого граємо – це молода, організована команда. У першому таймі ми намагалися багато пресингувати, моментами це виходило. На превеликий жаль, дві поперечини не дозволили нам забити такий бажаний м’яч до перерви.

А у другому таймі я знав, що ми підсядемо. Захищалися, менше пресингували. Зіграли більш компактно в захисті, організовано. З появою на полі Таллеса гра Руха змінилася в кращий бік. Але моментів, чесно кажучи, я не пам’ятаю біля наших воріт. Крім кількох класних прострілів. У другому таймі вже була гра на нічию, яка потрібна, і яка, напевно, задовольнила команду”.

Чи допоможе ця нічия уникнути вильоту? Важко сказати, треба дивитися, як зіграють конкуренти. І вже від цих результатів відштовхуватись. Але ми не ведемо підрахунки, а розуміємо, що треба здобувати перемоги в кожному матчі. 30 набраних нами очок може і не вистачити, може не вистачити навіть 31-го. Важко сказати. Ситуація така, що кожна перемога підіймає одразу на кілька сходинок. Ось як вийшло після звитяги над «Чорноморцем»: вони мали багато моментів, а ми перемогли і вийшли з небезпечної зони.

Ще два тури – вирішальні. Дай Боже, аби Минай та Рух продовжили свої виступи в УПЛ", — наводить слова Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, що в минулому турі Минай несподівано переміг та наздогнав Чорноморець.