Обидві нагороди дісталися представникам закарпатського клубу.
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила найкращого гравця та тренера 27 туру чемпіонату України.
Обидві нагороди дісталися представникам закарпатського Миная — воротарю Олександру Бандурі та головному тренеру Володимиру Шарану.
Минулими вихідними Минай у гостях несподівано здолав одеський Чорноморець (1:0).
Чорноморець — Минай 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після 27 турів Минай набрав 29 очок та посідає одинадцяте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше Football.ua проаналізував події та підбив підсумки 27 туру УПЛ.