Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила найкращого гравця та тренера 27 туру чемпіонату України.

Обидві нагороди дісталися представникам закарпатського Миная — воротарю Олександру Бандурі та головному тренеру Володимиру Шарану.

Минулими вихідними Минай у гостях несподівано здолав одеський Чорноморець (1:0).

Чорноморець — Минай 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після 27 турів Минай набрав 29 очок та посідає одинадцяте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Football.ua проаналізував події та підбив підсумки 27 туру УПЛ.