Україна

Сербський фахівець поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Виконувач обов'язків головного тренера харківського Металіста Періца Огнєнович прокоментував поразку своєї команди у матчі 28 туру УПЛ проти Кривбасу (0:2).

"Ви самі все бачили. Просто наша команда черговий матч провела не на тому рівні, який потрібен, якщо ви хочете грати в УПЛ. Що тут сказати… Певно, Металіст зараз не може забирати потрібні очки. Шкода людей, які люблять Металіст.

Кидається в очі, що у Кривбасі є висока індивідуальна майстерність. Ця команда зіграла так, ніби цей матч і не потрібно було вигравати — завдяки якості футболістів результат і так неодмінно докладеться. Чесно, я побачив хорошу команду.

Ледь не кожен матч для нас починається з того, що суперник забиває в наші ворота. Після цього нам дуже важко зібратись. До першого пропущеного голу гра була доволі рівною. А вже після 0:1 все почало йти не так, як треба.

Фінансування Металіста? Це питання не до мене, вибачте. Я можу поговорити з вами суто про гру", - наводить слова Огнєновича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Металіст.