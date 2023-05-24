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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 15:00.

Верес у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Олександрією (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на десятій хвилині, коли результативним ударом у складі гостей відзначився Ковалець, а через шість хвилин Михайленко подвоїв перевагу команди Руслана Ротаня.

Проте за десять хвилин підопічні Юрія Вірта відіграли один м'яч зусиллями Кльоца, а потім на старті другого тайму Вовченко зрівняв цифри на табло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Олександрія в українській Прем'єр-лізі-2022/23:

Верес — Олександрія 2:2

Голи: Кльоц, 26, Вовченко, 55 — Ковалець, 10, Михайленко, 16



Верес: Когут — Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун — Лебеденко (С. Шарай, 46), Кльоц — Блізніченко, Кучеров, Г. Пасіч (В. Шарай, 72) — Гайдучик (Шестаков, 73).



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко (Кобзар, 84), Бабогло, Бондаренко (Бондаренко, 45+1), Копина — Рибалка (Шулянський, 84), Сігеєв, Михайленко — Мустафаєв (Скорко, 57), Ковалець, Кулаков (Кожушко, 46).



Попередження: Балан — Михайленко