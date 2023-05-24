Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 15:00.
Верес — Олександрія, НК Верес
24 травня 2023, 19:16
Верес у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Олександрією (2:2).
Рахунок у матчі було відкрито на десятій хвилині, коли результативним ударом у складі гостей відзначився Ковалець, а через шість хвилин Михайленко подвоїв перевагу команди Руслана Ротаня.
Проте за десять хвилин підопічні Юрія Вірта відіграли один м'яч зусиллями Кльоца, а потім на старті другого тайму Вовченко зрівняв цифри на табло.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Олександрія в українській Прем'єр-лізі-2022/23:
Верес — Олександрія 2:2
Голи: Кльоц, 26, Вовченко, 55 — Ковалець, 10, Михайленко, 16
Верес: Когут — Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун — Лебеденко (С. Шарай, 46), Кльоц — Блізніченко, Кучеров, Г. Пасіч (В. Шарай, 72) — Гайдучик (Шестаков, 73).
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко (Кобзар, 84), Бабогло, Бондаренко (Бондаренко, 45+1), Копина — Рибалка (Шулянський, 84), Сігеєв, Михайленко — Мустафаєв (Скорко, 57), Ковалець, Кулаков (Кожушко, 46).
Попередження: Балан — Михайленко