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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 25 травня:

Голанд повторив рекорд Анрі. 22-річний норвежець повторив рекорд форварда Арсеналу за кількістю результативних дій за сезон, що складався з 38 матчів.

МЮ визначив трансферні цілі. Мова йде про півзахисника Вест Гема Деклана Райса, півзахисника Челсі Мейсона Маунта та форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.

Дніпро-1 звинуватив арбітрів. Претендент на чемпіонство в УПЛ звинуватив арбітрів у поганому суддівстві.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.