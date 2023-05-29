Україна

Керманич Шахтаря висловився про вигране чемпіонство УПЛ-2022/23.

Донецький Шахтар у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України-2022/23.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч поділився враженнями від свого першого чемпіонства у тренерській кар'єрі.

"Що відчуваю? Гордість. Гордість за прожитий рік, за зусилля, що докладали кожного дня. За команду радий. Думаю, що ми мали найважчий графік від початку й протягом сезону: найбільше зусиль доклали, найбільше переїздів, найбільше терпіли. Думаю, що сьогоднішня гра є просто, як це кажуть, "вишенькою на торті" цього сезону – історичного в українському футболі. Сезону під війною. Дякую ЗСУ, у першу чергу. За те, що дозволили нам грати у футбол, а мені – здійснити свою мрію, команді здійснити свою мрію.

"11 українців сьогодні грали на полі у складі Шахтаря. Цим можуть пишатися не тільки всі вболівальники Шахтаря, але й усі українські вболівальники. Бо за рік вони побачили команду, на чемпіонство якої перед сезоном ніхто не ставив і 2 євро. І ми зробили неможливе можливим. Це абсолютно феєричний сезон! Я пишаюся. Цього ніхто в нас не забере, цей титул. Тому пишаюся. Але це є й мотивація на наступний рік – удосконалюватися, бути кращими, ніж сьогодні. Але, у першу чергу, хочу побачити свою сім’ю. Уже третій рік як не живу зі своєю сім’єю. Футбол на першому місці, але я скучаю. Важко. Я – іноземець, перебуваю тут між вами, поводжуся та поважаю все як українець, але родини не вистачає. Я дуже чекаю можливості побачитися після Полтави, обійняти їх та місяць відпочити".



"Та важко було керувати емоціями. Початок сезону дійсно був під великим знаком питання: хто гратиме загалом? Ми не були фаворитами. Думаю, нам давали 5-те місце з тими футболістами, які не мають досвіду, які грали десь по орендах і взагалі не виступали за першу команду Шахтаря. Але Шахтар завжди є Шахтар: незважаючи на те, хто грає, ти мусиш виграти. Шалений тиск – я відчуваю це як тренер. Скептиків багато, розмов багато, завжди є кандидат, що хоче посидіти на твоєму місці. Але ти мусиш з тим жити. Якщо не можеш з тим існувати, то йди і працюй у МакДональдс і, можливо, будеш працівником місяця максимум. Але це є футбол і це є Шахтар – тут максимальний рівень. І ми маємо відповідати цьому рівню. Я гадаю, команда відповіла на цей тиск своїм характером і талантом. Це є два обличчя однієї медалі – золотої медалі.



"Бійка під час матчу? 100%, що все не мало закінчуватися так. Коли розглянемо ситуацію ретельніше, то зможемо відреагувати. Бо я дійсно не бачив початок: був сумбур, багато людей, а я перебував на бровці та не бачив усього. Тільки після аналізу, суддівських рішень, після реакції керівництва знатимемо хто, що і як та зможемо приймати рішення. Насправді, з тими емоціями, що я відчував під кінець матчу, мої думки були геть про інше. Ми стали чемпіонами, тому ніщо не може зіпсувати мій настрій. Хоча зауваження завжди є, і якщо була неспортивна поведінка, то є процес спортивного виховання. Мусить, звичайно, бути робоча етика. Але ж, кажу, що не хочу дозволити нікому забрати зараз мої емоції. Я зробив усе можливе: віддав команді все, а команда віддала мені все що має – ми разом стали чемпіонами. Шахтар – чемпіон!" — цитує слова Ігора Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Дніпро-1 ви можете на Football.ua. Також на нашому сайті доступне відео бійки гравців наприкінці цього протистояння.