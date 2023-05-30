Україна

Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар прокоментував поразку своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти Кривбаса (0:2).

"Прикро, це не той результат на який ми розраховували. Наша хвороба, початок гри та початок другої половини, зіграли неуважно і пропустили. Тепер у нас попереду гра з Динамо, віримо у свої сили. Іншого виходу ми не маємо, будемо боротися до кінця.

Проти Динамо треба грати на характері, через не можу і створювати моменти. Тільки так ми зможемо перевернути ситуацію на свою користь. Будемо готуватися, не час опускати руки, треба грати до останнього. Наше завдання залишитись у Прем'єр-Лізі.

Зараз головне підготуватися до гри з Динамо, а що буде далі ніхто не знає. Чемпіонат зараз дуже непередбачуваний, багато команд змагаються за виживання. Нам потрібно дуже попрацювати, щоб відібрати очки у Динамо. Якщо в це не вірити, то не має сенсу виходити на поле. Треба завжди вірити в свої сили", - наводить слова Едмара прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Кривбас.