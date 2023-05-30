Україна

Наставник закарпатського клубу поділився своїми думками після гри з Металістом.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти харківського Металіста (2:1).

"Не хотів, щоб ми грали в три центральних захисники. Бо Мельник затемпературив та пропускав цей матч. Ми хотіли грати з двома центральними, але Кравчук та Немчанінов – обоє лівоногі, тому ми вирішили все ж нічого не міняти й зіграти в три центральних. Суперник теж здивував, зігравши також з трьома центральними захисниками – майже за тією ж схемою, що і ми. Тож трішки навіть не розібралися, хоча це, навпаки, хлопцям спростило гру.

Перед матчем було багато розмов з футболістами у тому плані, що це вирішальна гра. Хоча станом на зараз, виявилося, що ще не вирішальна. Залишився один тур й все може трапитися, бо є неочікувані результати. Тому ми готуємося до Зорі.

Що стосується матчу… Психологія, як я говорив, виходить на перший план. Бо ці незрозумілі дії на початку поєдинку, хвилювання, провальний перший тайм – це наслідок того, що хлопці дуже переживали, хотіли перемогти. У другому таймі ми перебудувалися, зіграли агресивніше. Забитий м’яч додав нам наснаги та сил, аби вирвати цю дуже важливу перемогу.

Дуже вдячний всім хлопцям, а також керівництву, яке робить все максимально для того, аби ми перемагали й продовжили виступи в УПЛ.

Завдяки чому вдалося переламати хід гри? Завдяки замінам й завдяки тому бажанню, яке було у хлопців вирвати три пункти. У нас були кадрові проблеми: не міг грати Вітенчук, який раніше проводив усі матчі. Я бачив, що опорна зона провалювалася. Тому ми перебудувалися, зіграли більше на атаку, агресивніше. Але й Металіст – молодці. Вони билися до кінця, могли навіть зрівняти рахунок. Нам пощастило наприкінці, коли м’яч потрапив у стійку воріт.

Ми виснажені, як і всі команди. Бо в такому режимі дуже важко грати. Але нам легше у тому плані, що три останні поєдинки ми проводили в Ужгороді. А от після Одеси я бачив, що хлопці дійсно втомлені. Зараз додалася й та спека, яка стоїть на вулиці. Це все фактори проти того, аби показувати більш динамічний футбол", - наводить слова Шарана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст — Минай.