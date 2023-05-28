Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти Дніпра-1 (3:0), завдяки якій "гірники" достроково стали чемпіонами України.

"Визначальним у таких матчах є настрій, досвід і концентрація. Ці два матчі, які для нас стали чемпіонськими, ми провели на дуже високому рівні. Кожен хлопець віддавався. Кожен, хто сидів на заміні і на трибуні – ми були єдиним цілим і тому справедливо виграли.

Якщо ми дивимось, як грають Реал або Манчестер Сіті, там віддаються повністю. Ми повинні вчитися у таких команд. Тільки так можна вигравати, по-іншому ніяк.

Ми були сильніші, ніж Дніпро-1. Щодо мого голу, то я бив по воротам, і м’яч залетів. Тоді зрозумів, що це все, крапка, сьогодні ми можемо святкувати. Тому так емоційно відреагував.

Шахтар — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Щодо бійки в кінці гри, то я там більше рознімав. Одного разу я подібне вже пережив. Хоч це і емоції, але подібне не красить футбол. Ми повинні тримати свої емоції при собі. Тим більше, що у нас в країні зараз відбуваються дуже важкі події, тому бійки не красять ні одну, ні іншу команду.

Збірники більш рознімали, а там хлопці з Латинської Америки повибігали. Є хлопці, які сидять на заміні і нічого не роблять, а як побитися – вибігли першими. Ти вийди і на полі покажи, коли граєш в єврокубках покажи, принеси команді користь, принеси Україні якісь очки.

А битися не треба. Битися треба в іншому місці, а не на футбольному полі", - сказав Степаненко в інтерв'ю ПРОФУТБОЛу Digital.

Раніше повідомлялося, що в кінці матчу Шахтар — Дніпро-1 відбулась масова бійка гравців.