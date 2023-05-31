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Сергій Палкін поділився своїми думками про суддівство у чемпіонаті України.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував скандальні суддівства у матчах УПЛ, а також розповів про новий можливий телепул, стимулювання інших команд та стосунки з Мірчею Луческу, який зараз очолює київське Динамо.

"Якщо взяти комітет арбітрів УПЛ, то його очолюють іноземці. Італієць, який знає, як вибудовувати цю систему після Італії. Досвідчені люди, але вони нічого не можуть вибудувати.

А чому наші судді українські не працюють на жодному з матчів Ліги чемпіонів чи Ліги Європи? Де вони? Наші футболісти грають в європейських чемпіонатах, у великих клубах. Тобто українці можуть чогось добитися, якщо захочуть. А тут у нас не вдається.

Це просто якесь замкнуте коло, з якого не можемо вибратися останні 20 років. Але ми вийдемо. Настільки вже дійшло до вищої планки, що далі неможливо. Ми вже будь-яке суддівське дно, яке було, давно пробили.

Наразі ми попередньо провели розмови з багатьма клубами з приводу єдиного телепулу. Усі готові створювати цей пул, віддавати свої права, бути учасниками у цій спільній зв’язці. Тому зараз розробляємо, є певні ідеї, щоби створити УПЛ-ТБ. У спрощеному варіанті – щоб був принцип як Netflix.

Заходять люди, висвічуються логотипи клубів, натискаєте на нього і висвічуються матчі, які ви хочете дивитися з цим клубом. Ті, що пройшли, доступні у записі, а ті, які попереду, можно дивитися онлайн. Реєструєтеся та дивіться. Оце наша ідея. Зараз над нею працюємо. На сьогодні ця ідея на досить серйозному рівні з погляду бажання клубів, з погляду навіть можливості це зробити. Раніше, думаю, до війни ми б це не зробили взагалі.

Найголовніше питання сьогодні – щоб ми створили єдиний пул. Ось 16 клубів, усі поклали права – і ми показуємо на тих ресурсах, які дають нам якісь можливості. Чи ми продали всі наші права якомусь каналу, типу Setanta, MEGOGO. Або зробили таку ось цивілізовану передплату, як ми хочемо. Тому що, наприклад, УЄФА зараз теж пішла цим шляхом.

Стимулювання інших команд? Якщо взяти УЄФА, то вони проти того, щоб одна команда стимулювала іншу, щоб та стимулювала їх прямого конкурента чи суперника. Це офіційна позиція. Але у житті варіантів може бути дуже багато. За великим рахунком, у Європі теж таке є. Головне, щоб не було навпаки: хтось платить за те, щоб хтось здав гру.

Коли Луческу очолив Динамо, то я це погано сприйняв, тому що ми були 12 років пліч-о-пліч. Розумієте, як би так зрослися дуже серйозно, як сім’я була така. В історії складно на пальцях руки навіть порахувати ситуації, коли європейський клуб має тренера 12 років. Потім він приходить до найголовнішого конкурента. Я сказав би, таких в історії ситуацій немає. Я не можу згадати, не знаю таких прикладів. При тому, що насправді ми були як інь і янь. Ми переживали дуже багато перемог, були поразки. Багато різних ситуацій.

На сьогодні вже це все пішло на задній план. Якби сьогодні ми зустрілися, думаю, люб’язно поговорили б. Тому що, по-перше, час уже минув, остигли вже всі. А після початку війни на багато речей погляд уже змінився", - сказав Палкін в ефірі Гончарова Подкаст.

Раніше повідомлялося, що Шахтар нагородили золотими медалями та трофеєм УПЛ.