Україна

Андрій Кліщук розповів про виїзний матч 30 туру УПЛ проти Дніпра-1.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував мінімальну поразку своєї команди у матчі останнього 30 туру УПЛ проти Дніпра-1 (0:1).

"Емоції могли би бути кращими, могли піти у відпустку на хорошій ноті. Дуже хотіли перемогти, але програли. Кривбас до останнього боровся за п’яту сходинку. У протистоянні з Дніпром-1 ми не знали, як проходять паралельні матчі наших конкурентів: дивилися виключно на те, як граємо самі, і робили все для того, щоби взяти очки.

На полі ми продемонстрували доволі непогану гру, але в середині другого тайму пропустили контратаку — і рахунок став 0:1. Так, бігли вперед, хотіли відігратись, але не вийшло. Після поразки емоції відповідні. Ми завершили сезон на сьомому місці: в цілому, для дебютного року в УПЛ це доволі хороший результат. Якщо не брати до уваги перші 6-7 турів, коли нам дуже важко давалися забиті м’ячі і набрані очки, то ми провели чемпіонат на високому рівні.

Завжди можна краще! Звісно, не хочеться пропускати. Постійно прагнеш до того, щоб вигравати, вдосконалюватися, ставати сильнішим з кожним днем. Будемо працювати — і прогрес прийде. Зараз на нас чекає відпустка. Відпочинемо — і на зборах з новими силами розпочнемо підготовку до того, щоби наступний чемпіонат провести набагато краще і стабільніше", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас вийде з відпустки 20-22 червня.