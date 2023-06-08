Україна

Наставник Шахтаря вже досяг немало у футболі.

Моя ігрова кар'єра була настільки ж невдалою, наскільки й болючою. У мене була дуже погана історія травм. Чотири травми лівого коліна й одна — правого. Усі ці травми не дозволили мені виправдати очікування.

Я виріс в академії загребського Динамо — міста, де я народився, — а в 17 років підписав контракт із другою командою Реала. Ідея полягала в тому, щоб досягти вершини. Однак травми заважали мені прогресувати.

У 31 рік я вирішив припинити з футболом. В китайському клубі Чжухай Зобон я отримав ще одну серйозну травму коліна. Тож я сказав "досить" не лише моїй кар’єрі гравця, а й футболу.

Я поїхав жити зі своєю сім’єю в Марбелью (Іспанія), де заснував кілька компаній. Мені було дуже комфортно в цьому новому житті, але врешті-решт, якщо у вас є пристрасть, як би сильно ви не хотіли від неї втекти, вона завжди повертається. Це всередині вас.

Мій батько, Чедомир Йовічевич, був гравцем загребського Динамо в 1970-х роках. Я ходив з ним на всі тренування, які міг. Тож я ріс із футболом кожен день свого життя.

Також завдяки батькові я вдруге в житті потрапив у футбол. Цього разу як тренер.

"ІДЕЯ БУЛА СТАТИ НАЙКРАЩИМ ГРАВЦЕМ. ПРОТЕ ВЕСЬ ЧАС, ЩО Я БУВ ВІДСУТНІЙ ЧЕРЕЗ КОЖНУ ТРАВМУ, БУВ ЧАСОМ, ЯКІ ЗУПИНЯЛИ ПРОГРЕС"

Він після завершення кар'єри гравця був тренером. Фактично, він був моїм тренером, коли я грав за молодіжку Реала. Він був асистентом Рафи Бенітеса. Потім він поїхав з Рафою в Вальядолід і залишився там працювати асистентом наступних тренерів, які пройшли через цей клуб.

Уже вийшовши на пенсію і живучи спокійним життям у Марбельї, мій батько був присвячений тренуванню команди 12-річних хлопців. Тим часом я почав навчатися на тренерських курсах після шести років відсутності у футболі. Але у мене не було інтересу до тренувань, я робив це лише тому, що я людина, яка любить тренуватися та навчатися.

Одного дня в Марбельї я вирішив піти подивитися на тренування свого батька. І тут я почав з нього жартувати, що його методика вже стара. Потім він повернувся і сказав мені принести обладнання. Батько відчував, що мені подобається тренуватися, а головне, що я дуже хочу цим займатися.

Мені справді було дуже приємно працювати з тими дванадцятирічними хлопцями. Завдяки їм я зміг перетворити на позитивну енергію все погане, що було у мене як гравця.

"Я ВІДЧУВАВ СЕБЕ ДУЖЕ КОМФОРТНО В ЦЬОМУ НОВОМУ ЖИТТІ ПОЗА ФУТБОЛОМ, АЛЕ В КІНЦІ, ЯКЩО У ВАС Є ПРИСТРАСТЬ, ВОНА ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ"

З усією цією енергією та після двох років тренувань у Марбельї Карпати покликали мене у 2010 році на посаду спортивного директора. У Карпатах я грав у 2003 році. За цей час у мене також були дуже хороші стосунки з президентом, який у 2010 році ще був у клубі, та з уболівальниками. Тому я зрозумів, що це хороше місце, щоб зробити перший крок у професійному футболі.

Моя робота полягала в тому, щоб налагодити контакт клубу з головними спортивними директорами європейських команд, щоб вони знали, як ведеться робота в інших місцях.

Тоді, у 2012 році, в академії сталася революція. Було створено багато робочих місць, і клуб запропонував мені тренувати команду Ю-21. Ідея полягала в тому, щоб зробити довгостроковий проєкт у двох напрямках: створити конкурентоспроможну команду і надати мені час для набуття досвіду.

Але події пришвидшилися, і я став тренером першої команди у 2014 році. Це було дуже складне завдання, тому що крім багатьох інституційних і фінансових проблем, які існували, ми були командою з великою кількістю молодих гравців.

"МЕНІ ВДАЛОСЯ ПЕРЕТВОРИТИ ВСІ ПОГАНІ РЕЧІ, ЧЕРЕЗ ЯКІ Я ПРОЙШОВ ЯК ГРАВЕЦЬ, НА ПОЗИТИВНУ ЕНЕРГІЮ"

Я також працював з молодими гравцями в словенському клубі Целе (сезон 2016/17), і в загребському Динамо. Влітку 2017 року президент доручив мені очолити проєкт з підготовки гравців другої команди. Дуже приваблива пропозиція, адже в академії Динамо завжди є необроблені діаманти, які треба відшліфувати.

Я працював з Ю-21 три роки. Також поєднуючи це з Ю-19 та іграми команди Ю-23. Було дуже складно зробити все відразу. На курсах цього не вчать, а жити треба. Йдеться про те, щоб надіти шолом, увімкнути лампу й почати копати. І так дуже довго.

Пандемія сильно вразила Динамо. Президент вирішив скоротити зарплати першій команді та академії. У першій команді відбувся конфлікт. І за кілька днів після цього клуб звільнив тренера Ненада Бєліцу. Згодом мене призначили головним тренером.

Однак я потрапив у неприродну ситуацію. Думаю, краще було б попрацювати ще рік-два в другій команді. Але у керівництва були інші плани. У підсумку вийшов поганий проєкт. Я не міг "натиснути" на гравців, крім того, спільно вся команда не могла тренуватися через ковід. Через два місяці Динамо мене звільнило. Я залишив свій звичний клуб і клуб, де тріумфував мій батько.

"Я ТАКОЖ ПРАЦЮВАВ З МОЛОДИМИ ГРАВЦЯМИ В НК ЦЕЛЕ В СЛОВЕНІЇ І В ДИНАМО ЗАГРЕБ"

Але після такого удару у вас є тільки два варіанти: опуститися і більше ніколи не підніматися вгору або продовжувати працювати більш завзято. Я зробив друге.

Я підписав контракт з Дніпром-1 у вересні 2020 року. Для мене було дуже важливо вистояти після такої невдачі, як у Динамо. Але початок був жахливим: перше коло ми завершили останніми.

Я повернувся до Загреба у відпустку перед початком другого кола. Пам'ятаю, коли я виходив на вулицю, то відчував на собі погляди. Я думав, що люди показують на мене пальцем і погано відгукуються про мою роботу як тренера. Але це було не так. Вони були лише моєю уявою через весь тиск, який я відчував.

У зимову передсезонку ми внесли деякі корективи. Ми привезли деяких гравців, яких я не зміг підписати перед початком сезону, і посіли сьоме місце в турнірній таблиці. Дніпро-1 став третьою найкращою командою у другому турі. Наступного, 2021 року, ми були третіми і вийшли в Європу. Все йшло добре. Але у лютому 2022 року почалася війна.

Повномасштабне вторгнення я зустрів у Дніпрі. О п'ятій ранку нас розбудили вибухи. Ми бачили їх неподалік від себе. Тому ми шукаємо спосіб покинути Україну, щоб повернутися додому.

Спочатку була ідея виїхати через Польщу, але нам сказали, що там багато мостів зруйновано. Іншим варіантом була Угорщина. Проте це була територія з великим трафіком, через що проїзд був майже неможливий. Далі був вихід через Молдову, яка була ближче до Дніпра, але там була частина, окупована росіянами. Якщо ви заблукали й зайшли на цю територію, все закінчиться.

Пересуватися не можна з сьомої вечора до сьомої ранку. Президент України Володимир Зеленський оголосив на ці години комендантську годину. Ви не могли ні пересуватися, ні виходити на вулицю. Просто слухаєте новини. Багато з них — дезінформація, яка стверджувала, що росіяни були трохи більше ніж за годину від того місця, де ми були в той момент. Страх був жахливий, бо ми не знали, правда це чи ні.

Зрештою ми виїхали з України через румунський кордон, після більш ніж 60 годин їзди. Ми приїхали в Бухарест.

"Я ХОТІВ ПРОГРЕСУВАТИ І ГРАТИ В ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ. ХОТІВ ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ГОТОВИЙ Я ОЧОЛИТИ ТОПКЛУБ, ЯК ШАХТАР"

Побачити свою родину було єдиним, про що я думав протягом усієї цієї подорожі. Моїх дітей, дружину та маму.

Через п'ять місяців після початку війни український уряд прийняв рішення відновити лігу. Я тоді ще мав контракт з Дніпром. Два роки по контракту сплили, і мав можливість продовжити угоду ще один. Рік, який залежав від мого рішення.

Тоді зі мною зв’язався Шахтар. Вони вважали, що я — найкращий варіант серед багатьох кандидатів на новий проєкт клубу без іноземних гравців.

Я зрозумів, що не можу відмовити. Я хотів прогресувати і грати в Лізі чемпіонів. Подивитися, чи був я готовий очолити такий топклуб, як Шахтар. Тим більше в тих умовах, в яких перебувала команда.

Значну частину команди складали гравці, які були в оренді в Маріуполі, та інші, які не мали досвіду роботи на найвищому рівні. Нам довелося грати з ними в Лізі чемпіонів, в одній групі з Реалом, РБ Лейпциг і Селтіком.

Все це викликало багато сумнівів. Також існував великий тиск. У клубі рівня Шахтаря завжди багато скептиків щодо тренера. Крім того, звичайно, завжди є претендент, який чекає вашої відставки. Але з цим треба жити. Якщо ви не можете з цим жити, ідіть працювати в McDonald's, і в кращому випадку ви станете працівником місяця. Але це футбол і це Шахтар. Це найвищий рівень. І ви повинні дожити до цього рівня.

Не можу сказати, що я не боявся. Але боятися добре. Я кажу футболістам: "Неможливо підняти адреналін, якщо немає страху". Цей адреналін рухає вперед.

"НАМ ДОВЕЛОСЯ ЗУПИНИТИ ТРЕНУВАННЯ ТА МАТЧІ, БО ЗВУЧАЛИ СИРЕНИ"

На передсезонці ми програли Ромі — 0:5. Це було схоже на те, що мене вдарили ключкою для гольфу. А через кілька днів ми грали проти Аякса на Йоган Кройф Арені.

Але попри всі труднощі ніхто не відступав. Ми дізналися, що будемо грати в чемпіонаті на території України. Це було складне і ризиковане рішення, хоча й правильне. Футбол – найкращий релаксант на рівні із музикою. Ці два соціальні явища позитивно рухають маси.

Це був спосіб надіслати світові меседж: "У футбол грають у країні, яка воює".

Це правда, що дуже важко змагатися в умовах, про які ніхто раніше не міг уявити. Нам довелося припинити деякі тренування та ігри, тому що лунали сирени тривоги.

І коли вони лунають, треба ховатись, бо росіяни бомбардують без розбору. Тож ви можете просто закінчити матч і потрапити в укриття, не знаючи, як довго ви там пробудете.

"Я ПИШАЮСЯ МОЇМИ ГРАВЦЯМИ. ДЛЯ МЕНЕ ВОНИ ГЕРОЇ"

Також у такі моменти дуже важко говорити з гравцями про футбол і тактику. Деякі з них втратили рідних і друзів на війні. Але ми боролися, щоб подолати всі труднощі.

Важко було прийняти рішення повернутися в Україну тренувати. До країни, яка перебуває у стані війни. Але тренувати Шахтар — найкраще рішення, яке я приймав у житті. Це дуже важливо для мене професійно, але перш за все особисто. Я хотів повернути любов до країни, яка завжди дуже добре ставилася до мене. Я відчуваю себе українцем, а коли погано, тоді треба проявити себе як особистість.

Хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дозволили нам грати у футбол і дали можливість мені та команді здійснити нашу мрію. Домашній матч проти Дніпра-1, у якому ми здобули чемпіонство, став, як то кажуть, "вишенькою на торті" цього історичного сезону в українському футболі. Сезон на фоні війни.

Цим можуть пишатися не тільки вболівальники Шахтаря, а й усі українські фанати. Тому що за рік вони побачили чемпіонську команду, на яку ніхто не ставив на початку сезону. Ми зробили неможливе можливим.

Тому я пишаюся своїми гравцями. Для мене вони герої. Але це також мотивація на наступний сезон: ми хочемо бути набагато кращими.

Сподіваюся, ми зможемо це зробити в країні без війни. В Україні, де всі ми знову мирно живемо і граємо у футбол.

За матеріалами Coaches Voice