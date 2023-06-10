Україна

24-річний українець повертається до розташування "гірників".

Півзахисник донецького Шахтаря Максим Чех повертається до розташування "гірників" після оренди в азербайджанському Сабаїлі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендна угода з 24-річним українцем була розрахована до 30 червня цього року і сторони вирішили не продовжувати її.

Чех виступав за Сабаїл з літа минулого року і за цей час він провів 31 матч, у яких забив два м'ячі.

За підсумками сезону Сабаїл посів передостаннє дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану.