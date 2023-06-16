Україна

Наступного сезону команда з Петрового виступить у Першій лізі.

Інгулець на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Владислав Лупашко.

Лупашко приєднався до Інгульця в 2017 році як гравець, після чого був лідером і капітаном команди.

Після п'яти сезонів та завершення кар'єри, Лупашко почав працювати у тренерському штабі клубу під керівництвом Сергія Лавріненка, а після Младена Бартуловича та Сергія Ковальця.

Нагадаємо, за підсумками сезону Інгулець вилетів з української Прем'єр-ліги, поступившись у перехідних матчах черкаському ЛНЗ (1:1 та 1:2).