Україна

Ігор Бєланов висловився щодо арешту президента УАФ.

Співголова комітету професіонального футболу УАФ Ігор Бєланов прокоментував арешт Андрія Павелка. Нагадаємо, суддя ухвалила рішення змінити запобіжний захід на утримання функціонера під вартою терміном на 60 діб.

"Вранці Шевченківський районний суд міста вирішив арештувати президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка. Навіщо? У мене на це запитання лише одна відповідь – притягнуте за вуха рішення з політичним душком. Ця судова епопея продовжується з минулої осені.

За цей час я встиг побувати на кількох судових засіданнях, вислухати позицію прокурорів і суддів. Жодних реальних причин для арешту Андрія протягом всього цього часу так і не прозвучало. А сам він дисципліновано виконував усі умови запобіжних заходів, був присутній на усіх судових засіданнях, не ховався, ні на кого не тиснув, чітко дотримувався встановлених правил.

Напевно тому справу швиденько передали до суду в іншому місті, де, вочевидь, керуються якимись іншими законами і готові виконати будь-яку вказівку зверху? Але якщо так і наші суди вершать долю людей за таким принципом, то на цій ділянці Росія може святкувати перемогу. Тому що ручні суди і незаконні рішення – це про Росію.

Неймовірно, як в цьому випадку зійшлися інтереси країни-агресора, яку в тому числі зусиллями Андрія Павелка позбавили права виступати на всіх міжнародних футбольних змаганнях, і львівського судді. Випадковість?.. Тепер розумію, що міжусобні конфлікти, які останнім часом дедалі частіше виникають в Україні, не є випадковістю. Черговий удар, нанесений сьогодні по українському футболу – є частиною цієї кампанії.

В той час, як війна проти агресора продовжується і нам потрібно ще більше об’єднуватися навколо захисту незалежності України, нас зсередини атакують ракетами особливо небезпечної дії – розколу. Звертаюся до Президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на цю ситуацію і не допустити знищення футбольної родини України", – написав Бєланов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Раніше арешт Павелка прокоментував Олег Протасов.